Руслан Коцаба // Вступне слово на Студреспубліці 10.03.2017...

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Перший етап подання е-декларацій українських чиновників уже завершився, однак, поголоски про мільйонні статки посадовців досі не вщухають. За нашими підрахунками, […]
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«Слово і Діло» вирішило підготувати низку інфографік про обіцянки мерів міст, які вони мають виконати до кінця 2016 року. В […]
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Російський шовінізм і українофобія значно сильніші за намагання отримати прибуток. Це стосується і «Розетки», і «Сільпо», і… Мовознавець та лектор […]
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Сергій Єкельчик – канадський історик українського походження, автор книжок «Stalin’s Empire of Memory. Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination», […]
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После моего ареста, 11 месяцев назад, Житомирские СБУшники долго и упорно меня склоняли на камеру или, хотя бы, письменно дать […]
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У нас є єдиний шлях до порятунку — це побудова національної української держави, де на найвищі посади в державі призначатимуться […]